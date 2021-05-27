Москва, , 13:11 — REGNUM Трагедия в гимназии № 175 в Казани, где бывший ученик устроил стрельбу и убил девять человек, стала возможной из-за отсутствия охраны в учебном учреждении. Об этом 27 мая в ходе военно-научной конференции в Москве заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Цветы и игрушки у представительства Татарии в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что договор об охране был заключён, однако по факту школа не охранялась. Бастрыкин добавил, что поинтересовался у директора гимназии, почему не было охраны. На что руководитель учебного заведения ответила, что родители были против.

«Почему?» Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — отметил глава СКР.

Бастрыкин подчеркнул, что на сегодняшний день 50% поручений, которые были даны руководством страны и правительством после трагедии в Керчи, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнено.

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«Вот результат», — констатировал руководитель следственного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая выпускник гимназии №175 Казани Ильназ Галявиев устроил в школе стрельбу. В результате погибли девять человек, в том числе семь школьников и два учителя. Ещё 25 человек были госпитализированы с различными травмами и ранениями.

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