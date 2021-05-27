Барнаул, , 12:51 — REGNUM Счётная палата (СП) Алтайского края по итогам 2020 года выявила финансовых нарушений и неэффективно использованных бюджетных средств на общую сумму 3,6 млрд рублей. Об этом сказано на официальном сайте парламента региона, депутаты которого утвердили отчёт о работе данного надзорного органа.

«Это существенно меньше, чем было в 2019 году. Мы очень спокойно относимся к этой цифре с учетом общего объема проверенных средств. Это не хищения, не какие-то грубые нарушения, а, как правило, огрехи в бухгалтерском учете, финансовой отчетности, ошибки порядка и процедур закупок», — заверил глава СП региона Виктор Минёнок.

Тем временем, «Толк» опубликовал самые вопиющие эпизоды в работе властей.

К примеру, минспорта края закупало дорогой инвентарь без возможности его монтажа. Минобразования приобретало оборудование по завышенным ценам, которое невозможно использовать в учебном процессе и часть его «похоронили» на складах.

К тому же у министерств региона нет единых алгоритмов расчета начальной цены на одни и те же виды товаров, и в итоге бумага А4 может закупаться по стоимости в диапазоне от 230 до 800 рублей за пачку.

По итогам проверок к дисциплинарной ответственности в 2021 году привлекли 49 человек (в 2019 году — 36 человек).

Как сообщало ИА, в 2020 году число преступлений коррупционной направленности, совершённых на территории Алтайского края выросло на 19,7%, а число взяток — на 21,4%. Также, по данным начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краюАндрея Подоляна, в регионе отмечен рост числа преступлений, связанных с бюджетными средствами (на 19%).

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