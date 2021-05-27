Москва, , 13:09 — REGNUM Организация «Открытая Россия» (признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ) прекращает свою деятельность и закрывает свои отделения в регионах. Об этом 27 мая сообщил исполнительный директор движения Андрей Пивоваров на своей странице в соцсети Facebook.

Замок на двери

«Открытая Россия» (признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ) полностью прекращает свою деятельность. Мы закрываем отделения в регионах. Все члены движения исключены из организации, а их членство аннулировано — во избежание возможного преследования», — сказал он.

Также Пивоваров пояснил, что в настоящее время российская Государственная дума собирается ужесточить статью 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности), и потому организации не нужны новые уголовные дела против своих сторонников.

Также исполнительный директор движения уточнил, что соответствующее решение было принято советом «Открытой России» (признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ), и теперь она больше не существует в качестве организации.

«Мы также отзываем иски к Минюсту, связанные с отказом в регистрации организации», — добавляется в сообщении.

Как сообщалоИА REGNUM, 26 мая министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что запрет деятельности в России трёх германских НКО является «странным и неприемлемым».