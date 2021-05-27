Николаев, Украина, , 12:52 — REGNUM В Николаевской области на полигоне Широкий Лан начались испытания 155-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана». Об этом сообщил 27 мая ресурс Defense Express.

Как сообщается, в данный момент ведутся предварительные испытания, которые позволят определить реальные возможности установки.

САУ «Богдана», установленную на шасси «КрАЗа», начали разрабатывать в 2016 году и планировали завершить в 2020 году. Работы не удалось завершить в срок из-за проблем с закупками снарядов калибра 155 мм.

В УНИАН отметили, что в данный момент ВСУ используют турецкие 155-мм снаряды М107 и Mod 272 (инертные), а также боеприпасы, закупленные у чешской компании Excalibur Army.

Напомним, ранее на Украине прошли испытания чешской самоходной гаубицы DANA-M2 калибра 152 мм, которую в перспективе могут начать закупать для ВСУ.

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