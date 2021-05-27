Омск, , 12:46 — REGNUM Жителей Омска предупредили о надвигающихся заморозках.

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на данные Обь-Иртышского УГМС, в Омской области ожидается кратковременное понижение температуры, вызывающее опасное погодное явление.

Ночью 28 и 29 мая в регионе прогнозируются заморозки до 0…-3 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий.

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