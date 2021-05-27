Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 12:46 — REGNUM На Ямале осуждена группа лиц за убийство мужчины, сделавшего замечание по поводу шума. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Убийство произошло в городе Тарко-Сале в ночь с 27 на 28 августа 2020 года. Трое вахтовиков, прибывших из Югры и Свердловской области на заработки, распивали в съёмном жилье спиртное и слушали громкую музыку. Сосед попросил их сделать музыку потише. Один из вахтовиков избил его до потери сознания прямо в прихожей съёмной квартиры.

Чтобы скрыть следы преступления, нападавший с помощью двух приятелей перенёс соседа в комнату, используя нож и удушающие приёмы, убил потерпевшего. Затем тело завернули в ковёр и легли спать. Утром расчленили тело в ванной, разложили по пакетам и спрятали в заброшенном здании.

Суд признал одного из преступной троицы виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере четырёх миллионов рублей в качестве возмещения причинённого вреда семье погибшего. Подельники отделались штрафами в размере 150 тысяч рублей каждому.