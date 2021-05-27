Екатеринбург, , 13:11 — REGNUM В центре Екатеринбурга 18-летней девушке попала в лицо странная оранжевая жидкость. Об этом пострадавшая сообщила журналистам.

По словам горожанки, она шла по улице Белинского, уткнувшись в телефон. «В этот момент рядом проходивший мужчина плюнул мне в лицо какой-то липкой оранжевой вонючей жидкостью», — цитирует пострадавшую «Е1».

После этого у девушки резко покраснели глаза. Сейчас она намерена сдать все соответствующие анализы. Злоумышленник был одет в рабочую форму.

В УМВД по Екатеринбургу подтвердили журналистам, что получили от пострадавшей заявление. Полицейские проверят информацию об инциденте.

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