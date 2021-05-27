Москва, , 12:44 — REGNUM После увеличения срока визового режима для иностранцев в России станет больше самостоятельных иностранных туристов. Это повысит турпоток в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Визовые послабления позволят интуристам посетить разные регионы России за несколько коротких поездок. Также может расшириться география поездок иностранных туристов.

Туроператоры считают, что упрощение визового режима ведет к общему увеличению турпотока в Россию и самостоятельных, и организованных туристов. При этом отмечается, что это может повысить стоимость туров для организованных туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные туристы смогут получить визу в Россию без принципа взаимности. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

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