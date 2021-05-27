Москва, , 12:43 — REGNUM Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия является «ненормальной страной», демонстрирует бессильную злобу. Об этом 27 мая заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, Дуда после таких высказываний может стать нерукопожатным для российского руководства. Польский лидер, считает сенатор, забыл, кто спас его родину и всю Европу от фашизма.

Дуда ведёт себя так, что «они очень хотят играть роль первой скрипки в антиросскийском шабаше, который пытаются проводить в Европе», добавил Джабаров.

Как считает сенатор, Дудой двигало то, что газопровод «Северный поток — 2» будет в итоге достроен, а США отказались от дальнейших санкций.

«Польша при этом теряет огромные деньги. <…> Я думаю, что это бессильная злоба», — цитируют его «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, Дуда обвинил Россию в «пренебрежении к международному праву» и назвал её «ненормальной страной» во время выступления на церемонии в День независимости Грузии. Президент Польши подчеркнул, что ситуация «требует решительных действий со стороны международного сообщества», и напомнил, что в 2022 году Польша примет председательство в ОБСЕ.

Отметим также, ранее администрация президента СШАДжо Байдена решилане вносить в санкционный список оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

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