Якутск, , 12:41 — REGNUM Госсобрание Якутии приняло закон, вносящий изменения в региональный закон о регулировании пользования и распоряжения ископаемыми остатками мамонтовой фауны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе парламента республики.

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Председатель постоянного комитета Государственного собрания Якутии по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев пояснил, что суть законопроекта заключается в уточнении понятий. В частности, меняется терминология: вместо добычи вводится понятие сбора, что исключает использование какой-либо техники, инструментов при сборе останков мамонтовой фауны, а также нарушения почвенных покровов.

Вводится положение, согласно которому пользователи недр будут предоставлять информационный отчет по сбору палеонтологических материалов с приложением информации о маркированных образцах палеонтологических материалов.

В соответствии с федеральным законодательством уточняется урегулирование вопроса по собранным останкам мамонтовой фауны, если они не представляют научную или культурную ценность для собственника недр.

В соответствии с этими изменениями будут приниматься в последующем нормативные документы.

Комментируя законопроект, депутат также отметил спрос на останки мамонтовой фауны в основном в странах Юго-Восточной Азии, а также сказал, о необходимости поддержки местных сборщиков.

«Нужно заложить в госбюджете определенные финансовые ресурсы на выкуп сырья, имеющего научную, культурную и иную ценность, и объемы необходимые для предоставления нашим учебным заведениям. По закону они выкупаются через академии наук. Нашему правительству необходимо более плотно отработать с Министерством культуры РФ для внесения изменений в приказ, ограничивающий вывоз на экспорт определённого объема сырья», — предложил Прокопьев.

Парламентарий также сказал о необходимости создания электронной площадки, аукционного дома по реализации сырья с госдолей государства.

Все эти механизмы, по мнению Прокопьева, нужны для того, чтобы сделать прозрачным весь процесс от сбора до реализации останков мамонтовой фауны, и исключения многочисленных посредников.

«Госсобрание Якутии с 2014 года активно ставит вопрос принятия отдельного закона для урегулирования данного вопроса. Мы находимся сегодня на финишной прямой. Надеемся, что принятие предложения коллег — депутатов из Госдумы РФ, работающих над соответствующим федеральным законопроектом, поставит точку. Сегодня все работы ведутся на основании соглашения, а не закона, подписанного в 2016 году», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия на электронных торгах по итогам 2020 года продала почти две тонны бивней мамонта.