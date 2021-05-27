Ташкент, , 12:39 — REGNUM «Узбекские авиалинии» возобновили регулярные авиарейсы по маршруту Ташкент — Тель-Авив, сообщили 27 мая в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что рейс восстановлен в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Узбекистане и Израиле. Первый самолет «Узбекских авиалиний» приземлился в Тель-Авиве 24 мая 2021 года.

Стоимость авиабилета на рейс Ташкент — Таль-Авив начинается от 4,276 млн сумов ($403). Билеты в обратном направлении обойдутся в 5,738 млн сумов ($541).

В компании отметили, что в Израиль запрещен въезд иностранных граждан. Кроме того, пассажиры и члены экипажа должны сдать тест на коронавирус.