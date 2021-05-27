Волгоград, 27 мая 2021, 12:52 — REGNUM Рост цен на металл стал ключевой темой 18-го саммита «Русская сталь: стратегия роста», который открылся 27 мая на площадке Волжского трубного завода ТМК в Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров поинтересовался у металлургов — когда их аппетиты будут соизмеримы возможностям субъектов РФ в реализации проектов социально-экономического развития, сообщает пресс-служба администрации региона.
В работе форума принимают участие 130 представителей 45 компаний из 10 стран мира, в том числе России, Великобритании, Бельгии, Италии, а также статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов.
Участники саммита обсуждают вопросы развития металлургии как системообразующей отрасли экономики, трансформации трубной промышленности, факторов конкурентоспособности.
На форуме прозвучали предложения по формированию регионами РФ пакета с расчётом объёма необходимой металлопродукции для реализации на их территории проектов развития как федерального и регионального, так и муниципального уровней, чтобы предприятия отрасли могли предложить устраивающие всех условия реализации продукции.
Волгоградская область занимает третье место в России по объёму производства труб, стальных пустотелых профилей и фитингов.