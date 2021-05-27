Волгоград, , 12:52 — REGNUM Рост цен на металл стал ключевой темой 18-го саммита «Русская сталь: стратегия роста», который открылся 27 мая на площадке Волжского трубного завода ТМК в Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров поинтересовался у металлургов — когда их аппетиты будут соизмеримы возможностям субъектов РФ в реализации проектов социально-экономического развития, сообщает пресс-служба администрации региона.

В работе форума принимают участие 130 представителей 45 компаний из 10 стран мира, в том числе России, Великобритании, Бельгии, Италии, а также статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов.

«Вопрос, который нас не может не волновать, — стоимость металлов в принципе. Это играет важнейшую роль в развитии нашей страны. И, пользуясь случаем, я хочу спросить руководителей компаний, тех кто будет выступать в том числе: когда аппетиты металлургов будут соизмеримы нашим возможностям — возможностями регионов в реализации проектов социально-экономического развития? Когда остановится серьёзный рост цен на продукцию? Всё это влияет на конкретного потребителя — люди платят своим рублём», — заявил перед основным докладом Андрей Бочаров.

Участники саммита обсуждают вопросы развития металлургии как системообразующей отрасли экономики, трансформации трубной промышленности, факторов конкурентоспособности.

«Вопрос роста цен на металл волнует всех, очень многие испытывают проблемы. Говорить, что это всё из-за мировых цен, не получится. И я очень хочу, чтобы сегодняшняя площадка послужила для выработки предложений и соответствующих решений», — поддержал волгоградского губернатора Виктор Евтухов.

На форуме прозвучали предложения по формированию регионами РФ пакета с расчётом объёма необходимой металлопродукции для реализации на их территории проектов развития как федерального и регионального, так и муниципального уровней, чтобы предприятия отрасли могли предложить устраивающие всех условия реализации продукции.

Волгоградская область занимает третье место в России по объёму производства труб, стальных пустотелых профилей и фитингов.