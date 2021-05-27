Владикавказ, , 12:37 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие сутки выписаны в связи с выздоровлением после COVID-19 всего шесть человек. Днем ранее были сняты с учета пятеро жителей региона. В последние дни отмечается снижение числа выздоравливающих, сообщили 27 мая в федеральном оперативном штабе.

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В мае 2021 года самое большое число сумевших справиться с болезнью в РСО-Алании было зафиксировано 23 числа — 23 человека. Общая численность вылечившихся составляет в республике 16 382 человека.

В настоящее время в Северной Осетии насчитывается 378 «активных» больных. В минздраве региона 27 мая сообщили, что в стационарах республики проходят лечение 147 человек, причем 16 из них госпитализированы за сутки. Коронавирусная инфекция подтверждена всего у 35 человек. В отделениях реанимации спасают жизни 23 пациентов, из них пятеро подключены к аппарату ИВЛ.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 16 978 человек (+8 за сутки). Не удалось спасти врачам 210 пациентов, в том числе двоих за прошедший день.