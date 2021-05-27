Москва, , 12:45 — REGNUM Первый компонент вакцины от COVID-19 получили почти 17 миллионов граждан России. Об этом 27 мая сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко журналистам.

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«Почти 17 млн [граждан РФ были вакцинированы — ред.) первым компонентом», — сообщил Мурашко.

Он отметил, что на настоящий момент вакцина показала высокую эффективность.

«Главное — не остановиться на каких-то цифрах, а создать коллективный иммунитет. Вирус должен уйти из страны», — добавил министр.

Ранее старший партнер юридической группы «Ремез, Печерей и Партнеры» Иван Печерей перечислил профессии, представители которых при наличии соответствующего постановления главного санитарного врача субъекта, не могут работать при отсутствии вакцинации. В такой список вошли медицинские работники, педагоги и представители некоторых других профессий.

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