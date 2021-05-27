Тбилиси, , 12:42 — REGNUM Польша часть полученной вакцины от COVID-19 перенаправит в Грузию. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 27 мая заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая в Тбилиси на брифинге после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

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«Мы сможем поделиться с Грузией некоторым количеством доз вакцины на благо грузинского общества. Я пообещал президенту, что после возвращения в Варшаву я обсужу этот вопрос», — сказал Дуда.

Он также выразил надежду, что Тбилиси создаст условия для того, чтобы жители Польши, прошедшие вакцинацию, могли беспрепятственно приезжать в Грузию в качестве туристов. Зурабишвили отметила, что для польских граждан сняты почти все ограничения на въезд в страну.

Стоит отметить, что всего в в Грузии поставили около 200 тыс. доз вакцин.

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