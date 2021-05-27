Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM Водителя пассажирского автобуса, который наехал на фонарный столб у остановки в Красносельском районе Петербурга утром 27 мая, спасатели снимали с трехметровой высоты, на которой оказалась кабина, стоя на крыше служебного автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ДТП с автобусом на Ленинском проспекте Петербурга ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

«Прибывшие к месту ДТП спасатели произвели деблокацию водителя автобуса, искореженная кабина которого в результате столкновения с опорой освещения оказалась на высоте примерно трех метров над землей. После этого они же произвели стабилизацию транспортного средства при помощи крана», — рассказали в ведомстве.

Напомним, около 10:00 мск 27 мая у дома 90 по Ленинскому проспекту 55-летний водитель пассажирского автобуса по неустановленной пока причине не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из низ получили тяжелые травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

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