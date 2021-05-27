27 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Цинь Шихуан, , 17:20 — REGNUM В дополнение к пропаганде того, что зараженная ядерными отходами вода с АЭС «Фукусима» безвредна, японское правительство также потратило огромные суммы денег на пиар, пытаясь «замазать» масштаб ядерной аварии и приуменьшить вред от ядерного излучения.

Фукусима Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2012 году японское правительство создало Департамент реабилитации, который отвечает за восстановление пострадавших от стихийных бедствий и ежегодно выделяет средства на связи с общественностью, чтобы смягчить последствия ядерной аварии. Недавно некоторые японские СМИ сообщили о том, что в этом году расходы Агентства по реабилитации Японии на пиар ядерной аварии в Фукусиме достигли 2 млрд иен, или около 120 млн юаней ($18,7 млн).

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое отношение к происходящему под соответствующей публикацией в паблике телеканала CCTV.

«А разве нельзя было потратить эти деньги на очистку сточных вод?» — задал вопрос «Кролик».

Авария на АЭС «Фукусима» Япония IAEA Imagebank

»Относительно основательной и грамотной очистки ядерных сточных вод, эти 2 миллиарда — просто ничто… Таким образом, Япония по-прежнему будет сбрасывать ядерные сточные воды в море и прикрываться пиаром. Так дешевле. Что с этим поделать?» — отметила «Норвежская спичка».

«Утрата Японией «хорошей традиции» сэппуку и харакири действительно печальна», — отметил «Голубое небо Млечного пути»

«Пиар — не панацея. Когда морские гады выпьют ядерные сточные воды, они мутируют в Годзиллу и нападут на Японию. Я посмотрю, как вы будете бороться с Годзиллой при помощи пиара!» — сострил пользователь Цзянцзюньсунь.

«У япошек есть две вещи, которые никогда не меняются: одна — это стремление вторгнуться в Китай, а другая — обижать слабых и бояться сильных перед лицом невзгод», — считает «Злая обезьяна».

«В Японии наблюдается всплеск различных видов рака, и какими бы белыми они ни были, всё бесполезно. Как и во время агрессивной войны прошлого, они не будут смотреть в глаза фактам, не будут извиняться перед народами всех стран и не будут платить никаких компенсаций. Это даже более отвратительно, чем агрессия США в современных войнах!!!» — возмутился Qingyutang.

Ядерные отходы

Пользователи отмечают, что Япония зачастую размывает реально существующие проблемы пиаром. Примером тому служит то, как они относятся к Нанкинской резне, которую японские фашисты учинили в 1937 году в столице тогдашнего Китая городе Нанкине.

«Знакомый пиар. Япония действительно мастер пиара. Нанкинскую резню они, видите ли, называют «Нанкинским инцидентом»…» — заметил один из пользователей.

Китайцы до сих пор не могут забыть недавние заявления высоких японских должностных лиц о том, что ничего страшного в том, чтобы сливать зараженную радиацией воду с АЭС «Фукусима», где в 2011 году произошла утечка радиации, нет, и что такую воду можно пить. Это, уверены они, и есть пример использования пиара для забалтывания реальных проблем.