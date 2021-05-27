Богота, , 12:34 — REGNUM Южная Корея предоставила Колумбии дополнительные 10 тыс. защитных масок в знак благодарности за участие в Корейской войне (1950−1953 гг). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства по делам патриотов и ветеранов Южной Кореи.

По их словам, маски были доставлены в Колумбию во вторник, 25 мая.

Ранее Южная Корея предоставила Колумбии 140 тыс. защитных масок по случаю 70-летия со дня начала Корейской войны.

Напомним, что Колумбия была единственной страной в Северной и Южной Америке, отправившей войска на Корейскую войну. Под флагом ООН в войне приняли участие около 5100 колумбийских солдат, из которых 213 погибли, 448 получили ранения.

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