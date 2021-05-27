Москва, , 12:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки беременных женщин и семей с детьми, который он поручил разработать в своем послании к Федеральному собранию. Текст документа 26 мая обнародован на официальном портале правовой информации.

Парковая скульптура. Нижний Тагил Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Согласно новому закону, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности и находящимся в трудном материальном положении женщинам будет выплачиваться не единовременное, а ежемесячное пособие, размер которого составит 50% от прожиточного минимума в регионе РФ.

При этом право на получение данной выплаты будут иметь женщины, срок беременности которых составляет шесть и более недель в случае, если они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) и размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

Также данный закон с 1 июля текущего года вводит ежемесячную выплату пособий на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно, размер которого составит 50% от прожиточного минимума для детей в субъекте РФ.

Вместе с тем право на получение данной выплаты будет у неполных семей в случае, если размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

Кроме того, с 1 сентября 2020 года больничные листы по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будут оплачиваться в размере 100% от среднего заработка.

Данный закон вступил в силу со дня его опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок оказания помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями из средств фонда «Круг добра».