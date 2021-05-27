Пекин, , 12:30 — REGNUM Посла Австралии в Китае Грэма Флетчера не пустили на рассмотрение дела о шпионаже в отношении австралийского гражданина китайского происхождения Яна Хэнцзюня, сообщает New York Post.

Инцидент произошел 27 мая в Пекине. Яна Хэнцзюня находится под стражей с января 2019 года,

«Произошедшее вызывает глубокое сожаление и озабоченность, а также крайне прискорбно», — отметил он.

«Мы давно обеспокоены по поводу этого дела, включая отсутствие прозрачности, и поэтому мы пришли к выводу, что это произвольное задержание», — добавил он.

Китайские власти не раскрывали никаких подробностей обвинений против арестованного — писателя, который, согласно некоторым непроверенным сообщениям, ранее работал в министерстве государственной безопасности Китая в качестве агента разведки. По словам Флетчера, официальный Пекин лишь заявил, что обвинение против Яна Хэнцзюня связано со шпионажем. Он сказал, что австралийские дипломаты в последний раз встречались с ним по видеосвязи в апреле и могли передавать сообщения его семье и от нее.