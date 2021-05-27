Москва, , 12:44 — REGNUM В России к настоящему моменту первым компонентом вакцин от COVID-19 привили почти 17 млн человек. Об этом 27 мая заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вакцинация против коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

«Почти 17 млн», — сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он уточнил, что речь идёт о числе привитых первым компонентом вакцин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин завил, что вакцинация от коронавирусной инфекции должна остаться добровольной.

Глава государства подчеркнул, что гражданам нужно самим осознать необходимость прививки и понять опасность, с которой они могут столкнуться. В России, обратил внимание президент, созданы необходимые условия, чтобы прививка была безопасной.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что на территории России выявляются локальные версии коронавируса с мутациями, которые характерны для его британского и южноафриканского штаммов.

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