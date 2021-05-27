Москва, , 12:28 — REGNUM Высказывания президента Польши Анджея Дуды о «ненормальности» России говорит об уровне руководства этой страны. Об этом заявил телеведущий Владимир Познер.

Он напомнил, что в Польше и странах Прибалтики такие высказывания звучат часто.

«Не секрет, что нынешняя польская власть антирусская и антироссийская», — добавил в беседе с газетой «Взгляд» Познер.

По его словам, российским властям просто не стоит обращать внимание на такие реплики.

«Реагировать каждый раз на подобного рода высказывания, на мой взгляд, ниже собственного достоинства. Не нужно давать авторам таких слов чувство удовлетворения: «Ага, вот они отреагировали — значит, мы их задели, — подчеркнул журналист. — Пусть говорят».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе визита в Грузию президент Польши Анджей Дуда заявил, что «Россия — это ненормальная страна, это государство—агрессор». По его словам, поведение России требуют решительных действий со стороны международного сообщества.

Он также назвал действия России «агрессивными и имперскими, которые отнимают у людей возможности для развития, отнимают у людей нормальную жизнь». Польский лидер пообещал поднять эти вопросы, касающиеся России, на форуме Генеральной Ассамблеи ООН или в Совете по правам человека ООН.