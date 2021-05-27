Новосибирск, , 12:27 — REGNUM В Новосибирской области, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 28 по 31 мая сохранится высокая пожароопасность (4 класса). При этом в Купинском, Усть-Таркском, Татарском и Карасукском районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность (5 класса).

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В региональном управлении МЧС РФ предупреждают, что в связи с этим увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров.

«Помните, что необходимо быть предельно осторожными при обращении с огнём, нельзя разводить костры. В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности», — подчеркнули в ведомстве.