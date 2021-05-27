Джакарта, , 12:27 — REGNUM В результате аварии междугороднего автобуса, произошедшей в провинции Южная Суматра в Индонезии, четыре человека погибли, сообщает CNN Indonesia.

Авария произошла 27 мая 2021 года около 05:00 по местному времени. Автобус, следовавший по маршруту Паданг — Джакарта, перед инцидентом сделал небольшую остановку в 20 километрах от места происшествия. Во время остановки произошла смена водителя.

В результате этого инцидента погибли один ребенок и трое взрослых. Полиция продолжает сбор данных о погибших и раненых.