Уфа, , 12:33 — REGNUM Закон о штрафах за продажу несовершеннолетним зажигалок принят в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сообщается, что изменения в кодекс Башкирии об административных правонарушениях внесли депутаты государственного собрания региона.

«Размер штрафа за нарушение действующего порядка составляет: для граждан — от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. За повторное правонарушение штрафы будут выше: для граждан — от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 70 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что данная мера вводится, чтобы остановить распространение в молодежной среде сниффинга (форма токсикомании), при котором страдает мозг человека.

«Сами по себе ограничения не победят токсикоманию — с детьми нужно разговаривать, объяснять. В то же время доступность газовых зажигалок может в какой-то момент спровоцировать ребенка попробовать сниффинг за компанию, из любопытства, а последствия такого эксперимента могут быть самыми печальными. Если ограничения помогут сохранить жизнь и здоровье хотя бы одного ребенка, они оправданны», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в сентябре 2020 года в Башкирии был принят закон «Об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан», запрещающий продавать эту продукцию детям.