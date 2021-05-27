Брюссель, , 12:25 — REGNUM Верховный председатель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель считает, что президентские выборы в Сирии подрывают усилия по поиску решения конфликта. Заявление главы дипломатии Евросоюза распространено 27 мая.

Боррель считает, что сирийские выборы не соответствуют критериям демократического голосования и не способствуют урегулированию конфликта.

«ЕС считает, что вчерашние выборы подрывают усилия по поиску устойчивого решения сирийского конфликта», — говорится в сообщении.

Глава дипломатии ЕС считает, что выборы могут вызвать доверие в том случае, если в них смогут участвовать все сирийцы, включая беженцев и членов диаспоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Сирии прошли выборы президента. В стране было запущено 12 тыс. избирательных участков.

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