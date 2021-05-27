Горно-Алтайск, , 12:25 — REGNUM Объединения двух алтайских регионов РФ — республики и края не будет. Об этом заявил глава Республики Алтай Олег Хорохордин в видеообращении к местным жителям, посвящённом развенчиванию мифов о туристических кластерах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ни о каком объединении Республики Алтай и Алтайского края речь не ведётся. Этот вопрос закрыт. Кластеры — это общемировой инструмент развития туризма, причём зачастую они создаются именно вокруг природоохранных территорий, чтобы сделать турпоток управляемым и не вредить природным экосистемам», — отметил он.

По его словам, создание кластеров не предполагает объединения земель, разграничения территорий на частную и общественную, а лишь объединение их связей и комплексных услуг, которые организуются на территории.

Олег Хорохордин подчеркнул, что речи о распродаже земель республики и застройке сакральных земель гостиницами не идёт, как никто не ставит под угрозу традиции и культуру местных жителей. Он добавил также, что строительской железной дороги в Китай также не планируется.

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