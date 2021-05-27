Махачкала, , 12:24 — REGNUM В Дагестане выявлен факт превышения должностных полномочий сотрудником управления Федеральной налоговой службы. Бывший инспектор одного из отделений в селе Леваши Левашинского района списывал долги налогоплательщиков по налогам за автотранспортные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 27 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей его расследования стало известно, что в 2020 году инспектор налоговой вносил изменения в электронную базу данных, изменяя даты отчуждения транспортных средств. При этом у должников списывались их задолженности по налогам. Действуя в интересах третьих лиц, злоумышленник списал долги по транспортному налогу на сумму 655 тыс. рублей.

В настоящее время следствие продолжается, предпринимаются меры по возмещению ущерба, нанесенного казне действиями подозреваемого.

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