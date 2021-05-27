Минск, , 12:36 — REGNUM Содружеству Независимых Государств не хватает конкретики, перед организацией нужно ставить более серьёзные задачи. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 27 мая на встрече с председателем Исполнительного комитета — исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым накануне саммита СНГ в Минске.

«Нам надо как-то подумать о том, с учётом опыта, чем в конце концов будет заниматься СНГ — поставить себе более серьёзные задачи и, если так можно выразиться, осуществить некий прорыв в этой организации», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер также считает, что фактически СНГ — это зонтичная организация над ЕАЭС и ОДКБ. Её нужно наполнить «какой-то конкретикой», например, предложить остальным руководителям государств вступить в эти, более тесные, структуры.

Читайте также: Лукашенко: Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией