Москва, , 12:22 — REGNUM Иностранные туристы смогут получить визу в Россию без принципа взаимности. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин, соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разрешает выдавать иностранцам туристические визы на полгода вне зависимости от визовой политики других государств. Визы с новыми сроками будут доступны иностранцам с сентября 2021 года.

Ранее для въезда в Россию иностранцы могли получить визу сроком на один месяц или на полгода в зависимости от того, на какой срок выдают визы страны их гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ разработало предложения по упрощению визового режима для иностранцев, въезжающих в РФ в качестве туристов.

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