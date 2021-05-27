Москва, 27 мая 2021, 12:22 — REGNUM За истекшие сутки в Москве выявили 3105 случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 мая в столичном оперативном штабе.
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«Подтверждено 3105 новых случаев заражения, госпитализирован 971 человек, скончались 58 пациентов», — рассказали в штабе.
За сутки выздоровели 2886 пациентов.
В штабе напомнили, что москвичам с симптомами ОРВИ лучше остаться дома и вызвать врача.