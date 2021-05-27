Москва, , 12:20 — REGNUM Совместные проекты и продвижение интеграции обсудят президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече 28 мая. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

«На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.

Переговоры Путина и Лукашенко состоятся 28 мая в Сочи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что собирается провести с Путиным обсуждение вопросов экономики и ситуации вокруг Минска и Москвы.