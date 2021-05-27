Штат Калифорния, США, , 12:22 — REGNUM Число жертв от стрельбы, открытой мужчиной около железнодорожного депо в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния), выросло до девяти человек. Об этом 27 мая сообщает NBC со ссылкой на местные власти.

По последним данным, девять человек погибли после того, как сотрудник общественного транспорта открыл огонь по коллегам на железнодорожной станции в Северной Калифорнии в среду, 26 мая.

По заявлению шерифа округа Санта-Клара, стрельба началась примерно в 06:34 по тихоокеанскому времени в центре Сан-Хосе.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелявшим был Сэмюэл Кэссиди — сотрудник транспортного управления Санта-Клара (VTA). По словам официальных лиц, он покончил с собой на месте происшествия.

Напомним, 23 мая 2021 года в американском штате Огайо в баре произошла стрельба, в результате которой погибли три человека и еще пятеро получили ранения.

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