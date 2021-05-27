Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев отправился в Санкт Петербург, где возглавит делегацию на 9-м Невском международном экологическом конгрессе.

В первый день рабочей поездки глава донского региона встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Также запланировано участие в церемонии возложения цветов к монументу «Мать-Родина» и к памятной плитезащитникам блокадного Ленинграда — уроженцам Ростовской области на территории Пискарёвского мемориального комплекса.

Голубев примет участие в пленарном заседании Невского форума, которое состоится 28 мая.

ИА REGNUM напоминает, что состояние реки Дон является болевой точкой Ростовской области. Оздоровление реки является приоритетной задачей властей. Так, уже разработан проект дорожной карты по оздоровлению Дона. Стоимость работ оценивается более чем в 90 млрд рублей.