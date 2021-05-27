Москва, , 12:23 — REGNUM Утверждения о том, что советское образование во всем превосходит современное российское, не соответствует действительности. Об этом 27 мая заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Рособрнадзора отметил, что в информационном пространстве периодически появляется критика Единого государственного экзамена, суть которой сводится к тому, что образование в СССР было во всем хорошее, а в России — во всем плохое. Эти утверждения не соответствуют действительности, полагает Музаев.

В подтверждение своих слов чиновник привел тот факт, что учащиеся современных российских школ регулярно побеждают на международных олимпиадах по тем или иным предметам. Есть и другие доказательства, которые опровергают превосходство советской образовательной модели над современной, добавил он.

«Выпускники советских школ сидели перед экранами телевизоров и воду заряжали. Выпускники современных школ подвержены «фейк-ньюс», но я сомневаюсь, что они станут воду заряжать», — с легких смешком сказал Музаев.

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