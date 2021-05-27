Москва, , 12:24 — REGNUM Российская компания SberAutoTech (входит в «Сбер») представила прототип полностью автономного электромобиля собственной разработки. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе компании.

«Компания экосистемы «Сбера» — SberAutoTech — представила прототип полностью автономного электрического транспорта собственной разработки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новинка получила название ФЛИП и реализует концепцию новой мобильности — транспортное средство обеспечивает быстрое, безопасное и комфортное перемещение пассажиров с использованием новейших технологий из мира IT и автомотив.

В настоящее время SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа в полном соответствии с действующим законодательством для полностью беспилотного транспорта только на закрытых территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее беспилотник Lada Vesta SW перевез несколько сотен медицинских контейнеров по территории Первой Градской больницы им. Н. И. Пирогова в рамках полевых испытаний модели.

За месяц работы отечественный беспилотник сумел перевезти свыше 400 медицинских контейнеров с анализами. При этом пробег автомобиля составил более 120 км. По сути, это первое отечественное беспилотное авто, которое выполняет социальные функции, помогая медицинскому персоналу.

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