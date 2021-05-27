Калининград, , 12:23 — REGNUM Оправдательный приговор главному врачу родильного дома № 4 Калининграда Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве младенца, ранее вынесенный калининградский областным судом, отменён. Такое решение принял Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Апелляционное представление на приговор Калининградского областного суда удовлетворено», — сообщил в беседе с ТАСС представитель пресс-службы судебной инстанции.

Теперь материалы дела будут направлены на новое рассмотрение.

Напомним, оправдательный вердикт Белой и Сушкевич, обвиняемым в убийстве младенца в роддоме, был вынесен присяжными в Калининградском областном суде 10 декабря 2020 года. Большинством голосов (пять против трех) они сочли недоказанным факт введения ребёнку препарата, который привёл к его смерти. Областной суд 16 декабря постановил оправдать подсудимых на основании вердикта присяжных.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о гибели в роддоме Красноярска недоношенного младенца было возбуждено в ноябре 2018 года по статье о превышении должностных полномочий. Позднее обвинение было переквалифицировано на «умышленное убийство».

По версии следствия, исполняющая обязанности главного врача роддома «приняла решение об убийстве», чтобы выдать младенца за мертворожденного и не портить статистику. Способ убийства главврач обсудила с реаниматологом, которая позже ввела ребёнку смертельную дозу препарата. Эта версия подтверждена заключениями экспертов, отметили в ведомстве. Главврачу предъявлено обвинение в организации умышленного убийства, реаниматолога обвиняют в исполнении преступного замысла.