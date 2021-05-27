Варшава, , 12:13 — REGNUM С 27 мая вступил в силу запрет для самолетов, принадлежащих белорусским авиакомпаниям, использовать воздушное пространство Польши. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер во время брифинга.

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«Правительство приняло постановление о запрете полетов над Польшей белорусским самолетам. Таким образом мы выполняем договоренности, достигнутые в рамках саммит Евросоюза, который прошел 24−25 мая. Другие страны ЕС поступят точно так же», — сообщил Мюллер.

Пресс-секретарь польского правительства подчеркнул, что данный шаг обусловлен «агрессивными действиями белорусских властей в отношении одного из европейских самолетов, который в воскресенье принудили к посадке». «Мы прекрасно понимаем, что целью экстренной посадки было задержание оппозиционера», — добавил Мюллер.

В белорусском перевозчике «Белавиа» 26 мая сообщили, что принадлежащим ему самолетам запрещены полеты над воздушным пространством Литвы, Латвии, Франции, Швеции, Финляндию, Великобритании, Чехии и Украины. 27 мая в этот список добавилась Польша.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.