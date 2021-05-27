Вашингтон, 27 мая, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Программа по введению минимального гарантированного дохода могла бы сократить уровень бедности в России. Об этом 26 мая говорится в докладе Всемирного банка о российской экономике.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Национальная программа минимального гарантированного дохода — это инструмент для решения трудной задачи сокращения бедности в России, который может обеспечить высокую эффективность затрат», — указывается в документе.

Также отмечается, что национальная программа минимального гарантированного дохода должна способствовать регулярной выплате денежных пособий малоимущим семьям, и в первую очередь для того, чтобы оказывать адресную помощь нуждающимся.

«Размер пособий обычно определяется как разность между доходом семьи и порогом дохода», — поясняется в докладе.

Кроме того, уточняется, что в России, наряду со многими другими странами мира, в программе минимального гарантированного дохода денежная помощь могла бы сочетаться с другими мерами поддержки малоимущих семей.

При этом, согласно прогнозу экспертов ВБ, в текущем году уровень бедности в России может к концу года снизиться до 11,4% с 12,1% в 2020 году, однако этому, по мнению ВБ, может помешать эволюция пандемии коронавирусной инфекции.

«В пессимистическом сценарии новые вспышки пандемии в мире и распространение новых штаммов вируса могут привести к необходимости более длительного сохранения ограничительных мер, и в большем числе стран. В этом случае в 2022 году Россия может вернуться к рецессии», — отмечается в документе.

Помимо того, как полагают в ВБ, уменьшению числа малоимущих в России может способствовать совокупный эффект экономического роста и изменений в мерах социальной поддержки (при допущении о полной и адресной реализации новых объявленных мер), которые «окажут особенно сильное воздействие на уровень бедности среди семей с тремя и более детьми и неполных семей, а также на домохозяйства в сельских районах и небольших городах».

Вместе с тем уточняется, что, согласно выводам экспертов ВБ, наиболее малоимущие граждане РФ тратят на покупку продуктов питания около половины своих доходов. В то же время отмечается, что низкий госдолг и наличие резервов позволяют увеличить социальные расходы и поддержку регионов в России.

Также в докладе добавляется, что РФ может к 2030 году достичь национальной цели по сокращению бедности вдвое в том случае, если будет разработана государственная программа адресной поддержки, на которую каждый год необходимо будет тратить по 0,33% ВВП.

При этом авторы данного документа полагают, что их оценка в огромной степени зависит от принятых допущений, таких как отсутствие утечки средств и поведенческих реакций, а также обоснованный уровень административных затрат в размере 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2% в сравнении с прогнозом марта в 2,9%.