Москва, , 12:12 — REGNUM Смятение в рядах военных: НАТО говорит, что Россия — враг, а Пентагон не считает Россию таковой. На первый взгляд вроде бардак, и надо бы на их пиар скоординировать свои действия, но все объясняется довольно просто, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Скоро встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, и никто не хочет создавать лишних негативных инфоповодов.

Вот даже Украину не позвали на июньский саммит НАТО. Из-за чего в Киеве сильно расстроились и подозревают, что их скоро «сольют».

Конечно, НАТО не откажется от своей стратегии приближения к границам России, но важно какие виды вооружения оно будет размещать на своих базах, и в какой степени они будут развернуты для применения.

Одним из основных вопросов переговоров Путина и Байдена станет мировая безопасность, особенно ядерная, и у Пентагона здесь доминирующая роль в составе НАТО», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные лица из Пентагона никогда не называли Россию «врагом», заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

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