Ульяновск, , 12:11 — REGNUM В Ульяновской области суточное вылечившихся от COVID-19 практически сравнялось с количеством новых случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 81 и 82. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 27 мая, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 55 596 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 82.

Победили болезнь 53 048 пациентов, в том числе за последние сутки вылечился 81 человек. Доля выздоровевших превышает 95,4%.

В настоящее время в Ульяновской области диагноз COVID-19 официально поставлен 1182 пациентам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области скончались 1366 пациентов с коронавирусом.

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