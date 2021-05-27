Рязань, , 12:14 — REGNUM В Рязанской области 27 мая подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались ещё три пациента.

С начала пандемии коронавирус выявлен у 29 068 жителей Рязанской области. Выздоровели 27 610 человек, в том числе 46 пациентов выписаны за прошедшие сутки. Показатель заболеваемости составляет 2615,22 на 100 тысяч населения.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки подтверждена смерть от осложнений, вызванных инфекцией, у трёх пациентов. Таким образов, всего в регионе зафиксировано 520 летальных исходов.