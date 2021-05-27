Самара, , 12:14 — REGNUM Фура с прицепом-цистерной опрокинулась на трассе в Самарской области. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Сызранском районе на 876 км автодороги М-5 Урал. Сотрудники ГИБДД оградили место ДТП. Проезжая часть освобождена от посторонних предметов.

Отмечается, что в настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на трассе в Самарской области столкнулись грузовик и два автомобиля.