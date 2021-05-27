Москва, , 12:09 — REGNUM Законопроект о пчеловодстве внесли в Госдуму депутаты во главе с Иваном Сухаревым (ЛДПР). передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Предлагается уточнить определение термина, а также разделить пчеловодство на «любительское» — непредпринимательское и «профессиональное» — предпринимательское.

Одновременно предлагается расширить налоговый режим для самозанятых на пчеловодов.

Кроме того, предлагается установить срок оповещения аграриями о работах по обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков через средства массовой информации с мая по сентябрь — не ранее чем за пять дней и не позднее чем за три дня.

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