Красноярск, , 12:10 — REGNUM В Красноярском крае сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом 2020−2021 гг. прошёл без выраженного эпидемиологического подъёма. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В целом в крае ОРВИ и гриппом переболело 18,8% от численности населения (более 540 тыс. человек). Чаще болели взрослые», — говорится в сообщении ведомства.

По его данным, в структуре циркулирующих вирусов в течение сезона преимущественно определялись вирусы не гриппозной этиологии. На второй неделе 2021 года было зарегистрировано начало циркуляции вирусов гриппа типа А и типа В. А на второй — четвёртой неделе 2021 года было отмечено незначительное превышение контрольных уровней заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения города Красноярска.

управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю «В течение эпидемического сезона 2020−2021 гг. не регистрировались случаи заболеваемости гриппом и ОРВИ среди привитого населения»

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на начало мая, превышение порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) было зафиксировано в пяти регионах России.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо число регионов России с превышением эпидпорога заболеваемости ОРВИ