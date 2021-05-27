Томск, , 12:08 — REGNUM В Томской области, по последним данным, зарегистрировано 1 070 300 жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

О демографической ситуации в регионе 27 мая рассказал томский губернатор Сергей Жвачкин, отчитавшийся о своей деятельности перед депутатами региональной Законодательной думы.

По словам главы региона, за год численность населения сократилась на 8900 человек. В этом показателе миграционная и естественная убыль занимают примерно равные доли. Причинами сокращения стали спад рождаемости с 2015 года в целом по России и остановка миграционных потоков. Также причиной стал рост смертности. До этого этот показатель снижался в течение десяти лет.

По данным Томскстата, численность сельского населения в Томской области в 2020 году выросла на тысячу человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Омскстата о миграции населения, за январь-февраль 2021 года из Омской области выбыло 7244 человека.

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