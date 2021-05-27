Екатеринбург, , 12:13 — REGNUM В Свердловской области нет ни одного водоёма, соответствующего санитарно-эпидемиологическим нормам и безопасного для купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Санврачи отобрали 22 пробы воды на санитарно-химические показатели, 10 проб «провалили» тест. Ещё 25 проб проверили на микробиологические показатели, пять проб оказались неудовлетворительными. Лишь по паразитологическим показателям отобранные восемь проб отвечали требованиям.

В регионе «отсутствуют организованные зоны рекреации для купания в водных объектах, соответствующие требованиям санитарного законодательства», признали в ведомстве. Поэтому купание в местных водоёмах небезопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура начала проверку после сообщений о загрязнении реки Большой Рефт в Свердловской области.

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