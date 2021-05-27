Воронеж, , 12:08 — REGNUM Житель Воронежа признан виновным в реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн» в 2020 году, решение вынес суд 27 мая, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

Как установлено судом и следствием, фигурант дела «с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети Интернет фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла».

Следователи предоставили в качестве доказательств виновности подсудимого данные компьютерной и портретной судебных экспертиз, также были представлены показания свидетелей, в том числе историков и архивистов.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа, сумму штрафа в СК не уточнили.