Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 94 новых носителя коронавируса, что на четыре человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 27 мая сообщили в федеральном оперативном штабе. Суточная смертность от ковида в регионе увеличилась.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 26 мая было обнаружено в городах: Выборг (восемь), Гатчина (семь), Всеволожск и Тихвин (по пять), Лодейное Поле (четыре), Луга, Сертолово, Кириши, а также в поселке Сосново и в деревне Торосово (по три), Кингисепп, Сланцы, Сясьстрой, Бокситогорск, Кудрово, Мурино, а также в пгт. Кузьмоловский, Ульяновка и им. Морозова и в поселке Новый Свет (по два).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 44 878 зараженных. Из них выздоровели и выписаны 42 045 человек, в том числе 92 человека — за минувшие сутки.

От COVID-19 в Ленобласти скончались 1403 человека, в том числе 11 смертей зафиксировано 26 мая. Это на три летальных случая больше, чем в предыдущие сутки.

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