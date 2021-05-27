Сеул, , 12:09 — REGNUM Спортсмены в Южной Корее продолжают проходить квалификационный отбор для участия в летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национального олимпийского комитета Южной Кореи.

По состоянию на 26 мая, право на участие в соревнованиях по 23 видам спорта получили 186 спортсменов, что на 26 человек больше, чем в середине апреля.

Международный олимпийский комитет (МОК) по согласованию с международными федерациями по каждому виду спорта планирует завершить отборочные соревнования к 29 июня.

Отметим, что на Олимпийских играх в Токио будут проходить соревнования по 33 видам спорта, в ходе которых разыграют 339 комплектов наград.

По ожиданиям Национального олимпийского комитета Южной Кореи, страну будут представлять 200−210 спортсменов.